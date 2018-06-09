4 палестинца погибли, свыше 600 ранены в стычках на границе сектора Газа

Израильские войска убили 2 палестинцев во время протестов в секторе Газа

В ходе мирных протестов, проходящих в рамках акции «Миллионный Иерусалим», израильские солдаты убили 4 палестинцев на границе с сектором Газа. Более 600 человек получили ранения.

По словам представителя Минздрава Палестины в секторе Газа Ашрафа аль-Кудры, среди убитых 15-летний Хайсем Имад аль-Джамаль.

Военные армии Израиля применили против демонстрантов боевые пули. В результате действий израильтян пострадали 48 детей, 20 женщин и 5 представителей СМИ.

Палестинцы проводят на границе сектора Газа и Израиля акцию протеста «Миллионный Иерусалим», приуроченную к 51-й годовщине «Нексе» («Дня потери земель»).

Со дня начала Шестидневной войны, изменившей расстановку сил на Ближнем Востоке, прошёл 51 год. Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа, Голанские высоты и Синайский полуостров. Палестинцы назвали этот день «Нексе» («День потери земель»).

Сотни человек пришли на границу сектора Газа, чтобы принять участие в акции протеста «Миллионный Иерусалим», организованной палестинским Высшим национальным комитетом великого возвращения и прорыва блокады.

Участники акции также совершили последний пятничный намаз в месяц Рамадан в лагерях у границы сектора Газа.

На место прибыли медицинские бригады для оказания своевременной помощи палестинцам в случае нападения израильских солдат.

Десятки тысяч палестинцев с 30 марта проводят акции протеста на границе сектора Газа и Израиля. Мирные акции под лозунгом «Великое возвращение» проходят в пяти разных местах 65-километровой границы между сектором Газа и Израилем.

По данным Управления здравоохранения Газы, с 30 марта израильские военные убили 120 палестинцев-участников акций протеста. В числе погибших — два журналиста и пять подростков.