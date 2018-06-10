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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята

РИА НОВОСТИ
ТБИЛИСИ
Опубликовано

Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули (восточная часть страны), видео инцидента распространяют местные жители в социальной сети Facebook.

Мэр Марнеули Тимур Абазов назвал необычным этот случай и отметил, что цыплята добрались со свалки до центра города, некоторые местные жители взяли птиц себе.

«Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой», — рассказал мэр, его слова приводят грузинские СМИ.

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