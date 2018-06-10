Саммит лидеров США и Северной Кореи будет стоить Сингапуру около 20 миллионов долларов

Стоимость проведения саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре составит около 20 миллионов долларов, сообщает издание Straits Times со ссылкой на премьер-министра страны Ли Сяньлуна.



Ли Сяньлун отметил, что эти затраты — вклад Сингапура в международные усилия и это «в интересах» страны.



«Это затраты мы готовы понести», — приводит издание слова сингапурского премьер-министра. Он добавил, что около половины стоимости составят расходы на обеспечение безопасности.

«Мы придаем крайне важное значение проведению этой встречи. Надеемся, что саммит откроет путь к процессам, которые внесут вклад в установление мира и стабильности в регионе», — сказал премьер.



Ли Сяньлун добавил, что саммит пойдет на пользу Сингапуру. «Это дает нам внимание общества. Факт того, что нас выбрали в качестве места проведения встречи — мы не просили об этом, но попросили нас, и мы согласились, — что-то говорит об отношениях Сингапура с (другими — ред.) сторонами, с США, с КНДР, а также о нашей позиции в международном сообществе», — заявил премьер.



Он отметил, что Сингапур сможет окупить некоторые расходы. Источник из Министерства коммуникаций и информации сообщил изданию, что организация работы около 2.500 представителей зарубежных СМИ, включая создание медиацентра, будет стоить пять миллионов долларов, и часть этой суммы будет компенсирована.



Ранее издание Straits Times сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре на самолете компании Air China.



На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и Северной Кореи, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В районе сингапурской гостиницы St.Regis, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, приняты усиленные меры безопасности.