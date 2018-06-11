Более 555.000 граждан Украины посетили страны ЕС за год

Более 555 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом поездок в страны ЕС за год его действия, сообщает в понедельник Государственная пограничная служба.



Пограничники напоминают, что 11 июня исполнился ровно год, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского союза (кроме Великобритании и Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.



«Более 555 тысяч граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным ведомства, некий «ажиотаж» среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвизового режима — в среднем пограничники оформляли по 90 тысяч украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял уже 32,5 тысячи человек. С наступлением лета, то есть периода активных отпусков и путешествий, пограничники снова ожидают роста пассажиропотока.



С июня прошлого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.