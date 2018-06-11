В аэропорту Франкфурта в Германии возник пожар

В аэропорту Франкфурта в Германии в понедельник утром начался пожар, в результате чего были отложены несколько рейсов, сообщают местные СМИ.

В соответствии с сообщениями, пожар возник на одном из аэродромных тягачей, а затем перебрался на рядом находящийся самолёт.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные команды, причины пожара пока неизвестны.





Представители аэропорта заявили, что пострадавших в результате инцидента не было, но не предоставили информацию о какой-либо задержке рейсов.

Однако некоторые пользователи социальной сети Twitter сообщили о нарушении расписания вылетов.