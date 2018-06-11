В Белом доме пообещали Трюдо «особое место в аду»

Зарубежным лидерам, которые проводят нечестную дипломатию в отношении с президентом США Дональдом Трампом, «уготовано особое место в аду», заявил директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телепрограммы Fox News Sunday.

«Каждому зарубежному лидеру, который проводит нечестную дипломатию в отношениях с президентом Дональдом Трампом, а затем напоследок пытается ударить его ножом в спину, уготовлено особое место в аду», — подчеркнул Наварро.

В воскресенье главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США «ножом в спину».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. На своей странице в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что «пошлины США были своего рода оскорбительными», и он «не даст сесть себе на шею».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Трамп также назвал Трюдо «нечестным и слабым», подчеркнул Наварро.

Наварро назвал заявление Трюдо «одним из худших политических просчётов канадского лидера в современной истории Канады», отметив, что данное премьер-министром обещание о том, что Канада примет ответные меры в отношении пошлин США, было «ничем иным, как нападением на нашу политическую систему».

Трюдо не отреагировал на оскорбления советника Трампа и Белого дома, опубликовав вместо этого на своей странице в Twitter сообщение о достижениях саммита и целях коммюнике G7.

Саммит «Большой семёрки» (G7) проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован. Незадолго до саммита G7 Трамп ввёл ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.