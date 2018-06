В Белом доме пообещали Трюдо «особое место в аду»

Зарубежным лидерам, которые проводят нечестную дипломатию в отношении с президентом США Дональдом Трампом, «уготовано особое место в аду», заявил директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телепрограммы Fox News Sunday.

«Каждому зарубежному лидеру, который проводит нечестную дипломатию в отношениях с президентом Дональдом Трампом, а затем напоследок пытается ударить его ножом в спину, уготовлено особое место в аду», — подчеркнул Наварро.

В воскресенье главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США «ножом в спину».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. На своей странице в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что «пошлины США были своего рода оскорбительными», и он «не даст сесть себе на шею».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!