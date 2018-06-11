Испания согласилась принять судно с 600 мигрантами, которое не пустили Италия и Мальта

Правительство Испании согласилось принять судно с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты.



На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии ранее распорядились закрыть свои порты для судна, предложив принять его Мальте. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius и также отказалось давать ему причал.



«По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить «безопасный порт» этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права», — говорится в заявлении правительства Испании.



Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии.



Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации Sos Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.