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Испания согласилась принять судно с 600 мигрантами, которое не пустили Италия и Мальта

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP
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Правительство Испании согласилось принять судно с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты.

На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии ранее распорядились закрыть свои порты для судна, предложив принять его Мальте. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius и также отказалось давать ему причал.

«По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить «безопасный порт» этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права», — говорится в заявлении правительства Испании.

Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации Sos Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

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