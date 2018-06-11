Трамп встретился с премьером Сингапура

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун во время встречи в понедельник обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Лидеры обсудили пути по укреплению двустороннего сотрудничества по дипломатическим, оборонным и экономическим вопросам в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания в регионе», — говорится в сообщении. Трамп также поздравил Ли Сянь Луна с председательством его страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Помимо этого, американский лидер в очередной раз поблагодарил его за гостеприимство и готовность принять у себя в стране саммит США — КНДР. Трамп выразил надежду на то, что вскоре вновь увидится с премьером Сингапура.

Встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна пройти в Сингапуре 12 июня.