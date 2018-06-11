1 человек погиб, 6 пострадали в результате ДТП в Украине

Маршрутка попала в ДТП в украинском Запорожье, в результате аварии один человек погиб и шестеро пострадали, сообщает полиция Запорожской области на своем сайте в понедельник.

По данным полиции, авария произошла накануне — водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с маршруткой, которая в результате перевернулась.

«В результате аварии один человек погиб, шестеро доставили в больницу. Водителя-правонарушителя задержали», — говорится в сообщении.

Во время ДТП в салоне маршрутки находились десять пассажиров и водитель.