В Швеции число нападений на мечети увеличилось в 10 раз

Мечети в Европе всё чаще подвергаются нападениям

Мечети в Швеции в 2017 году были осквернены 38 раз, говорится в докладе Уппсальского университета.

По данным доклада, число нападений на шведские мечети в 2017 году выросло в 10 раз по сравнению с 2016 годом.

Представитель Управления Швеции по вопросам свободы вероисповедания Макс Стокман в интервью местному телеканалу SVT сообщил, что злоумышленники, оскверняющие мечети в Швеции, угрожают свободе вероисповедания в стране.

По его словам, правительство Швеции обязано предотвратить угрозы свободе вероисповедания, гарантом которой является шведская Конституция.

«Каждый имеет право свободно исповедовать свою религию. Одной из основных задач правительства является борьба с элементами, угрожающими свободе вероисповедания. Управление по вопросам свободы вероисповедания обеспокоено нарушением прав мусульман и иудеев», — сказал Стокман.

Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон также назвал атаки на мечети в Швеции «ужасающими».