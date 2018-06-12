Италия отправила военных в Сирию для поддержки террористов YPG

Италия, так же как США и Франция, отправила своих военных в сирийский Дейр-эз-Зор для поддержки боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые являются вооружённым крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD). Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на местные источники.

Около недели назад итальянские военные вошли в подконтрольный террористам YPG/PKK Дейр-эз-Зор с иракской территории.

Вначале итальянские военные прибыли в район Хасеке, а затем на американскую военную базу в районе месторождения «Аль-Омер» в Дейр-эз-Зоре.

О точной численности итальянского контингента ничего не известно, но сообщается, что он прибыл в регион для поддержки США и Франции в борьбе с ДАЕШ.

Сообщается, что итальянские солдаты не будут напрямую участвовать в операциях против ДАЕШ. Боевики ДАЕШ контролируют по одному району в Хасеке и Дейр-эз-Зоре.

Террористы YPG/PKK в начале мая при поддержке США и Франции возобновили операции против ДАЕШ, однако прогресса им достичь не удалось, так как боевики оказывают сильное сопротивление.

Первый этап операции в Дейр-эз-Зоре начался в сентябре прошлого года, когда город перешел под контроль «Сирийских демократических сил», костяк которых составляют боевики YPG/PKK.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.