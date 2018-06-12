Королева Елизавета II поздравила россиян с Днём России

Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента России Владимира Путина и российских граждан с национальным праздником — Днём России, сообщается в послании, опубликованном во вторник на странице Британского посольства в Москве в Twitter.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета», — говорится в тексте письма.

Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название «День России» закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.