Норвегия намерена продлить срок пребывания в стране морпехов США и удвоить их число

Правительство Норвегии намерено как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства размещены 330 американских морских пехотинцев. Как говорится в заявлении, распространенном во вторник норвежским Минобороны, в случае успешного завершения переговоров с Вашингтоном численность американского контингента будет увеличена до 700 человек.

«Правительство позитивно (отнеслось ред.) к учениям и тренировке морских сил США на ротационной основе в Норвегии еще на пять лет, и что эта деятельность может быть расширена», — сказано в сообщении.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в январе 2017 года прибыли в гарнизон Вэрнес на западном побережье страны рядом с городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг). Они сменяются каждые полгода и имеют возможность тренироваться по всей стране. Дополнительные силы планируется разместить на территории заполярной губернии Тромс — значительно ближе к норвежско-российской границе. Декларируемая цель программы сотрудничества — улучшение координации между норвежскими и американскими военными и их совместная подготовка к ведению оборонительных действий на территории королевства, в том числе в арктических условиях.

«Присутствие союзников, их подготовка и проведение учений на территории Норвегии — важная часть долгосрочной норвежской политики безопасности, и это вполне предсказуемо для России, — говорится в заявлении норвежского оборонного ведомства. — Россия традиционно выражает протест в ответ даже на малозначительные меры, направленные на обеспечение обороны Норвегии. Осуществление подготовки [американских военных в Норвегии] на ротационной основе не дает оснований для реакции с российской стороны».

В правительстве Норвегии в связи с размещением морпехов из США в стране не раз подчеркивали, что сотрудничество означает ротацию американских военнослужащих, и речь не идет о постоянном размещении американских военнослужащих в Норвегии или о создании американской базы в стране.

Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу размещения американских военных в Норвегии, обращая внимание на то, что их формально ротационное присутствие в скандинавском королевстве де факто является постоянным.