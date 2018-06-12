Самые символичные рукопожатия в мировой истории

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в рамках саммита в Сингапуре

Рукопожатие президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стало масштабным событием в истории двух государств и мира, ведь впервые за всё время была проведена встреча американского и северокорейского лидеров.

Со времён Корейской войны 1950-1953 годов Северная Корея и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых сейчас превышает 28 тысяч человек.

Встреча Трампа и Кима стала надеждой для окончания Корейской войны, а также налаживания отношений между двумя странами.

Однако для мира это была не первая встреча глав государств, которая потенциально изменила ход истории.

Северная и Южная Кореи

27 апреля текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились во Дворце мира в деревне Пханмунджом к югу от демаркационной линии, разделяющей два государства. Ким Чен Ын подошёл к линии раскола, где по другую сторону его ждал Мун Чжэ Ин. Они пожали друг другу руки, улыбаясь и приветствуя друг друга. Ким Чен Ын стал первым в истории лидером Северной Кореи, ступившим на землю Южной Кореи.





США и Куба

10 декабря 2013 года на церемонии прощания с Нельсоном Манделой в ЮАР тогдашний президент США Барак Обама пожал руку Раулю Кастро — президенту Кубы, с которой у Штатов был продолжительный конфликт. Лидеры встретились снова в 2015 году, а в 2016 Обама посетил Кубу, став первым главой США, побывавшим в стране за 88 лет.

В итоге США упростили многолетнее эмбарго в отношении Кубы и возобновили воздушное сообщение между Штатами и Гаваной.





Великобритания и Северная Ирландия

27 июня 2012 года королева Великобритании Елизавета II пожала руку заместителю первого министра Северной Ирландии Мартину Макгиннесу, который долгое время входил в руководство Ирландской республиканской армии (ИРА). Макгиннес руководил операциями сепаратистов, в частности, в 1979 году, когда члены ИРА убили двоюродного брата Елизаветы II лорда Маунтбаттена.

Палестина и Израиль

13 сентября 1993 года в Вашингтоне была подписана Декларация о принципах организации временного (палестинского) самоуправления (ДОП), после чего произошло историческое рукопожатие между израильским премьер-министром Ицхаком Рабином и председателем организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом, которых обнял тогдашний президент США Билл Клинтон.

В декларации была зафиксирована договорённость о пятилетнем переходном периоде, который должен был начаться передислокацией израильских войск из сектора Газа и Иерихона (Западный берег реки Иордан) и закончиться определением окончательного статуса палестинских территорий. Этому предшествовала целая серия тайных переговоров в Осло, но переговоры никак не смогли дойти до финальной стадии.

Ицхак Рабин был убит двумя годами позже сторонником расторжения палестино-израильского мирного соглашения Игалем Амиром.





Египет и Израиль

19 ноября 1977 года президент Египта Анвар Садат прибыл в Израиль с визитом, став первым арабским лидером, посетившим еврейское государство.

Рукопожатие египетского лидера и премьер-министра Израиля Менахема Бегина стало прологом к подписанию мирного договора Израиля с Египтом, что кардинальным образом изменило расстановку сил на Ближнем Востоке.

США и Китай

В феврале 1972 года президент США Ричард Никсон посетил Китайскую Народную Республику, тем самым став первым американским президентом, посетившим Китай. Это был важный шаг к формализации получивших развитие отношений между США и материковым Китаем.

СССР, США и Великобритания

В 1945 году проходила конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Белом зале Ливадийского дворца в крымской Ялте.

Встреча лидеров была посвящена установлению послевоенного мирового порядка. Конференция стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.