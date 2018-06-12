Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в рамках саммита в Сингапуре

Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит, передаёт корреспондент ТАСС.

По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. «Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий», — сказал он. «Мы оба очень рады чести подписать этот документ», — добавил президент США.

Он пообещал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнётся «очень быстро». «Процесс начнётся очень, очень быстро», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Президент США Дональд Трамп обещал посетить Пхеньян в подходящее время, а лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение в Белый дом по итогам первого в истории американо-северокорейского саммита в Сингапуре.



Отвечая на вопрос о сроках возможного визита в Пхеньян, Трамп сказал на пресс-конференции, что сделает это «в подходящее время».



«И мы приглашаем председателя Кима в Белый дом в подходящее время. И он принял это», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь». «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор», — отметил лидер Соединённых Штатов. «Думаю, обе стороны будут удивлены результатами. На это потребовалось много доброй воли и труда», — подчеркнул Трамп.

По словам лидера Соединённых Штатов, ему крайне понравилась встреча с Ким Чен Ыном. «Мы провели прекрасное время вместе. Прекрасные отношения», — сказал он. Трамп назвал Ким Чен Ына чрезвычайно одарённым человеком, который любит свою страну. Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын — «очень талантливый» человек и «очень умный переговорщик». Американский лидер констатировал, что Ким Чен Ын обладает не только умом, но и «отличным характером». Трамп отметил, что это «великолепное сочетание».

По словам президента США, лидер КНДР «очень сильно любит свою страну». Трамп добавил, что он и Ким Чен Ын «много узнали друг о друге и о наших странах».

Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. «Безусловно», — сказал Трамп. На пресс-конференции в прошлый четверг президент США заявил, что готов направить Ким Чен Ыну приглашение нанести визит в США, если саммит пройдёт успешно. На уточняющий вопрос, планирует он в таком случае вести дальнейшие переговоры с Ким Чен Ыном в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье Mar-a-Lago в штате Флорида, Трамп ответил, что пока готов «начать с Белого дома».

Президент США также заявил, что встретится с лидером КНДР ещё «много раз». «Мы встретимся много раз», — отметил Трамп. Он поблагодарил госсекретаря Майкла Помпео и американских дипломатов за проделанную работу.

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», — сказал Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что КНДР и США решили «оставить прошлое» и «находятся на пороге нового».

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединён с ней мостом.

РФ в целом позитивно оценивает импульс, который придал саммит лидеров США и КНДР для урегулирования на Корейском полуострове, но хотела бы дождаться подробностей итоговых договоренностей. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Сейчас мы не можем не приветствовать, что важный шаг вперед сделан, — сказал он ТАСС, комментируя итоги саммита двух лидеров. — Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан».