11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в России

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Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге близ Волгограда, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

«Только что закончились поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек», — отметили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, с родственниками погибших общаются медики и психологи.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»).