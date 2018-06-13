В мире насчитывается более 14.000 ядерных боеголовок, 90% из них у США и России

Количество ядерных боеголовок в мире на начало июня составляет 14.450 штук, при этом около 90 процентов из них находятся в распоряжении США и России. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду Исследовательским центром по ликвидации ядерного оружия при японском университете Нагасаки.

В документе отмечается, что РФ располагает самым большим числом боевых ядерных зарядов в мире — 6.850. Из них 1.658 установлены на баллистические ракеты, включая межконтинентальные, 1.588 — на ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок, и еще 1.100 — на ракеты для боевых самолетов. При этом оставшиеся 2,5 тысячи боеголовок списаны или подлежат списанию.

На втором месте следуют США, чей арсенал составляет 6.450 ядерных зарядов, что на 450 меньше, чем в 2017 году. 2.650 из них списаны или подлежат снятию с вооружения, а больше всего у американской стороны ядерных зарядов на корабельных ракетах и ракетах для подводных лодок — 1.820 штук. «США занимают противоречивую позицию, поскольку требуют от Северной Кореи проведения денуклеаризации, а сами занимаются модернизацией ядерных вооружений», — отмечается в комментарии университета.

За РФ и США следуют Франция, Китай и Великобритания, на вооружении у которых стоит 300, 270 и 215 ядерных боеголовок соответственно. Что касается Северной Кореи, то, по оценкам японских экспертов, она обладает 10-20 такими зарядами.

Также, как по данным исследовательского центра, в мире насчитывается более 2 тысяч тонн плутония и обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия. Часть этого запаса используется в мирных целях. Тем не менее общего объема достаточно для создания около 107 тысяч бомб.