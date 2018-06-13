В США проведут референдум о разделении Калифорнии на три части

Инициатива о разделе штата Калифорния на три независимые административные территории собрала более 400 тысяч голосов и будет вынесена на референдум, который состоится 6 ноября 2018 года. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.

По данным издания, сбор подписей в поддержку инициативы профинансировал миллиардер из Кремниевой долины Тим Дрейпер.

«Разделение на три штата позволит улучшить инфраструктуру Калифорнии, повысить там качество образования и снизить налоги», — приводит газета слова Дрейпера.

Инициаторы проекта предлагают создать на территории нынешней Калифорнии три самостоятельные административные единицы: Калифорния, Северная Калифорния и Южная Калифорния. Первой предлагается оставить Лос-Анджелес и Санта-Барбару, к Северной отнести города Сан-Франциско и Сакраменто, а Южной отдать Сан-Диего с прилегающими округами.

Несмотря на успех в сборе подписей, более 70 процентов калифорнийцев, по сведениям газеты, намерены проголосовать против разделения. Но даже если на референдуме в ноябре идея получит поддержку большинства, это решение должно быть одобрено законодательным собранием штата, а также Конгрессом США, что, по мнению аналитиков, представляется крайне маловероятным.

С тех пор, как Калифорния вошла в состав США 9 сентября 1850 года, было предпринято более 200 попыток изменения границ этого штата, напоминает издание.

Калифорния является самым населённым и третьим по площади штатом США, лидирующим по объёму ВВП. В 2015 году экономика Калифорнии вышла на шестое место в мире, пропустив вперёд только США как страну в целом, Китай, Японию, Германию и Великобританию.