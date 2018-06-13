Италия ждёт официальных извинений от Франции из-за позиции по мигрантам на судне Aquarius

Министерство иностранных дел Италии в среду вызвало посла Франции из-за ситуации с мигрантами на судне Aquarius. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

«После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии», — следует из документа.

Встреча Макрона и Конте, намеченная на пятницу, будет отменена, если Франция не принесёт извинений, заявили в МИД Италии.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны по ситуации с судном с мигрантами Aquarius.

«Конте имеет полное право не ехать во Францию. Перед лицом такого необоснованного и пошлого отношения со стороны дружественного государства есть очень обоснованные причины на то, чтобы принять это решение», — заявил он, выступая в верхней палате итальянского парламента Сенате.

По словам Сальвини, премьер Италии представляет не только правительство, но и народ.

«Я поддерживаю решения Конте, которые он примет в полной независимости. Я поддержу его независимо от того, поедет он или нет», — сказал Сальвини, выразив надежду, что Франция «как можно скорее принесёт официальные извинения».

«Я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и принять 9 тысяч мигрантов в рамках взятых на себя обязательств», — отметил вице-премьер. С 1 января Франция отказала 10249 мигрантам, включая женщин, детей и инвалидов, добавил он.

Ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал действия властей Италии в ситуации с Aquarius, которому не дали причалить у итальянских берегов, циничными и безответственными. Он также отметил, что на ситуацию с судном обратил особое внимание президент республики Эмманюэль Макрон.

«Он [Макрон] подчеркнул, что более 600 человек на борту этого судна переживают драматическую гуманитарную ситуацию, и пожелал напомнить в первую очередь о международном морском праве, в котором указывается, что в случае бедствия ближайший берег принимает на себя ответственность за прием [бедствующего судна]. Он также сказал, что если бы для какого-либо корабля ближайшим был французский берег, он очевидно мог бы причалить к французским берегам, поскольку в этом состояло бы строгое соблюдение норм международного права».

Власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало «заинтересованные правительства» разрешить мигрантам сойти на берег. На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся около 629 человек, в том числе более 100 детей, указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.

В понедельник после того, как корабль более двух суток простоял в нейтральных водах между Италией и Мальтой, премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну Aquarius пришвартоваться в испанском порту. Глава кабинета министров дал соответствующие поручения по выполнению Испанией ее международных обязательств. В порт Валенсии Aquarius сопровождают два итальянских военных корабля, куда были перегружены более 500 мигрантов.

Позиция Рима

Заявления французских властей вызвали возмущение Рима. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что Италия не намерена «выслушивать поучения». Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини напомнили о «вероломных действиях» в отношении мигрантов французской жандармерии в итальянском пограничном городе Бардонеккья.

Именно Сальвини распорядился закрыть порты для приема Aquarius. Более того глава МВД дал знать, что итальянские порты и в дальнейшем будут закрыты для кораблей НПО, занимающихся спасением мигрантов в Сицилийском проливе.

Лидер партии «Лига» Сальвини обещал положить конец незаконной миграции и нелегальному бизнесу по перевозке людей, к которому причастны, по его убеждению, НПО. Эта позиция подверглась жесткой критике политических оппонентов, а также Ватикана. Сальвини же убежден, что «повысив голос», заставил ЕС по настоящему обратить внимание на проблему мигрантов, с которой сталкивается Италия.

Нынешнее столкновение Рима и Парижа по миграционному вопросу уже не первое. Помимо инцидента в Бардонеккья в конце марта, когда французские жандармы ворвались в местный миграционный центр и провели не санкционированную итальянской стороной проверку одного из мигрантов, были и другие прецеденты. Так, Франция переодически перекрывает границу с Италией в районе Вентимилья, чтобы не допускать перехода мигрантами границы.