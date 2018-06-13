Македонию переименуют в Северную Македонию

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что достигнуто соглашение с Македонией по изменению названия страны на Республику Северная Македония.

Ципрас в эфире государственного греческого телеканала ERT сообщил об успешном завершении переговоров с премьером-министром Македонии Зораном Заевым.

«Они согласились переименовать свою страну в Северную Македонию, то есть, в Республику Северная Македония», — сказал премьер.

По его словам, новое название будет использоваться как в международных и двусторонних отношениях, так и внутри страны.

Заев также заявил, что в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Перед разговором с Ципрасом Заев просил поддержки от президента Македонии, которому в публичном обращении пообещал, «что последнее слово скажут на референдуме граждане».

Президент Македонии Георге Иванов не отреагировал на достигнутую договорённость между македонским премьером и греческим премьером о переименовании страны в Республику Северная Македония.

В конце мая президент страны заявил, что процесс переговоров между македонским и греческим премьерами «похож на личный договор», который не подтверждён национальным консенсусом в республике Македония. Он отмечал, что любая достигнутая договорённость должна соответствовать конституции Македонии, а не предполагать изменения в ней.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приёму Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы её не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.