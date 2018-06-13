На всей территории Крыма нет света

В аннексированном у Украины Россией Крыму пропало электричество, так называемые власти полуострова объясняют это скачками напряжения на подстанции «Тамань».

«На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие» — сообщил на своей странице в Facebook так называемый глава аннексированного полуострова Сергей Аксёнов.

Позже работу энергомоста восстановили.

Ранее сообщалось, что несколько центральных районов Симферополя остались без света, также в городе наблюдаются перебои с сотовой связью.

Ранее без света остался центр Севастополя, в городе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах.

В центре Симферополя также нет электричества в жилых домах и магазинах. У жителей не работает мобильная связь, нет доступа к интернету.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.