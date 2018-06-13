Премьер Грузии Квирикашвили уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в среду, что уходит в отставку.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — заявил Квирикашвили на брифинге.

Согласно конституции Грузии, вслед за отставкой премьер-министра следует отставка правительства. После этого в семидневный срок президент должен предоставить парламенту на утверждение кандидатуру нового премьера, которого выберет парламентское большинство.

Квирикашвили сообщил, что накануне состоялась встреча представителей парламента и правительства, на которой также присутствовал основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, недавно вернувшийся в политику. Квирикашвили отметил, что в течение последних месяцев отмечались несколько фундаментальных вопросов, в которых его позиция не совпадала с позицией Иванишвили.

«Это нормальный процесс. Я никогда не убегаю от полемики и думаю, что сегодня настал такой момент, когда председателю партии необходимо предоставить возможность укомплектовать команду исходя из своих соображений», — добавил Квирикашвили.

Вопрос возможной отставки правительства обсуждался в обществе с тех пор, как в центре Тбилиси 31 мая начались масштабные акции протеста с требованием «восстановления справедливости» и отставки премьера. Организатором акции был Заза Саралидзе — отец убитого 16 летнего подростка. На фоне протеста подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, затем митингующие требовали отставки главы Минюста, МВД и правительства в целом.