КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: АА
Статьи по теме

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

«Только что приземлился. Долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет отличный потенциал в будущем», — написал Трамп в Twitter.

«До того, как я вступил в должность, люди предполагали, что у нас намечается война с Северной Корей. Президент (Барак) Обама говорил, что Северная Корея — это наша самая большая и опасная проблема. Больше нет, сегодня можно спать спокойно!», — добавил он.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Министерство иностранных дел Италии в среду вызвало посла Франции...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ