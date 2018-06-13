Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.



«Только что приземлился. Долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет отличный потенциал в будущем», — написал Трамп в Twitter.



«До того, как я вступил в должность, люди предполагали, что у нас намечается война с Северной Корей. Президент (Барак) Обама говорил, что Северная Корея — это наша самая большая и опасная проблема. Больше нет, сегодня можно спать спокойно!», — добавил он.



Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.