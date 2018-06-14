Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Голосование состоялось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА.



За документ выступили 120 государств (в том числе Россия, Китай, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Франция, Греция, Индонезия, Сербия, Словения, Бахрейн, Иран, Ирак, Турция), против — 8 (в том числе Израиль, США, Австралия, Науру, Того, Микронезия), еще 45 стран воздержались при голосовании (среди них — Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, Польша, Латвия, Литва).



Вынесенный на ГА ООН документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США. Проект резолюции ГА ООН, подготовленный арабскими странами, «сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа». Документ требует от Израиля «воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства».

Также ГА ООН призывает «к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня», а также «призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа».



На заседании Генассамблеи США представили поправки к тексту резолюции арабских стран. Постпред США Никки Хейли назвала резолюцию в ее изначальном виде «абсолютно однобокой», так как в тексте нет ни одного упоминания ХАМАС. США предложили внести в текст изменения, осудив действия группировки.



«Если бы мы были честными, мы бы признали, что никто не совершенен с каждой стороны этого конфликта. Но никому не идет на пользу, если делать вид, что во всем виновата одна сторона», — сказала Хейли. Проект резолюции, в которой «не только не осуждается ХАМАС за их действия, но даже не упоминается ХАМАС» она назвала опасным и контрпродуктивным. «США предлагают поправки, которые являются малым шагом в достижении баланса и справедливо осуждают неизбирательные ракетные обстрелы ХАМАС по мирным сообществам Израиля», — сказала Хейли.



Постпред Израиля при ООН Данни Данон, выступая перед голосованием ГА ООН, обратился к присутствующим в зале дипломатам: «Если вы поддерживаете эту резолюцию — вы поддерживаете ХАМАС».



По предложению США было запрошено дополнительное голосование Генассамблеи. Поправки были поддержаны 62 странами, против выступили 58 стран, в том числе — РФ, еще 42 воздержались. Председатель ГА ООН Мирослав Лайчак постановил, что поправка не принимается, так как не получила большинства в две трети голосов. В свою очередь Хейли заявила, что инициатива США должна рассматриваться по другой статье Устава, и может считаться принятой при получении простого большинства голосов. США подали апелляцию на постановление председателя Генассамблеи. Апелляция также была вынесена на голосование, но в этом вопросе США не получили необходимой поддержки членов ГА. Таким образом, решение президента ГА ООН осталось в силе и поправка США к тексту резолюции была отклонена.



Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур заявил, что за время последних столкновений погибли 129 палестинцев, включая 16 детей, еще 13,6 тысячи человек были ранены. Он заверил, что представители Палестины продолжат делать все возможное, чтобы защитить свой народ. «Это — право каждого народа, и палестинцы не должны быть исключением», — добавил он.



«Нам нужны действия, нам нужно защитить наше гражданское население», — подчеркнул Мансур.



В последний раз экстренная специальная сессия ГА ООН по Палестине состоялась в декабре 2017 года. Тогда была принята резолюция против признания Иерусалима столицей Израиля в связи с решением США о переносе в посольства страны.