Путин высоко оценил встречу лидеров США и Северной Кореи

Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Благодаря встрече Трампа и Ким Чен Ына появились перспективы для урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи дипломатическими методами, сказал глава российского государства на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

«Москва приветствует итоги встречи между лидером Северной Кореи и президентом США. Благодаря встрече отодвинут неблагоприятный сценарий, который мог быть стать причиной военного конфликта. Этот конфликт мог бы иметь серьёзные последствия для всего мирового сообщества», — отметил Путин.

Кроме того, российский президент вновь пригласил лидера Северной Кореи посетить Россию.