Трамп пояснил, почему Россию нужно вернуть в G8

Президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в «Большую семёрку» (G7) и возобновление формата «восьмёрки» (G8), так как его личные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным помогли бы решить международные проблемы. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду.

Трамп, говоря о саммите G7 в Канаде, отметил: «Мы, возможно, потратили 25 процентов нашего времени на обсуждение России». «И я сказал себе: «Разве не лучше было бы, если бы они [российская сторона] были здесь?» — добавил глава Белого дома, заверив, что он «не за Россию, а за США».

Президент США также заявил: «На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: «Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?»

«Думаю, возможно, у меня были бы с ними [с российской стороной] хорошие отношения, — добавил президент США. - Или, возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону».

«Если бы он был на этой встрече, я бы мог попросить его сделать то, что лучше для мира, что лучше для нашей страны, что лучше для него», — заключил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что при нём отношения между Россией и США будут более уважительными, чем при прежнем американском руководстве.