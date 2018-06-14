Украина откроет 8 визовых центров в России

Министерство иностранных дел Украины планирует открыть более 50 новых визовых центров за рубежом, в том числе в России, сообщил департамент консульской службы ведомства на своей странице в Facebook.

Всего с 15 июня по 1 августа в разных странах откроется 56 новых визовых центров, которые будут предоставлять иностранцам услуги по приёму ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину, следует из сообщения.

В России появится восемь украинских визовых центров: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Сейчас между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 1 января Киев ввёл биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев, в том числе и из России. Попасть на Украину можно только по биометрическому паспорту, а на границе необходимо сдать отпечатки пальцев.