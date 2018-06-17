Афины и Скопье подписали соглашение по названию Македонии

Афины и Скопье подписали историческое соглашение об изменении официального названия Македонии.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и глава МИД Македонии Никола Димитров подписали в поселке Псарадес в районе озера Преспа на греко-македонской границе соглашение о новом конституционном названии Македонии.

На церемонии подписания соглашения присутствовали премьеры Греции и Македонии - Алексис Ципрас и Зоран Заев, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, еврокомиссар Йоханнес Хан и спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица.

Договор называют историческим — он завершает многолетний спор между двумя странами на Балканах и открывает Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз. Соглашение открывает новую эпоху в отношениях двух стран.



Церемония подписания прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран, в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии также присутствовали заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные европейские чиновники — Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.



Церемония прошла в большой палатке, установленной на берегу озера.



Прибывшего первым греческого министра иностранных дел Котзиаса журналисты и европейские чиновники встретили аплодисментами.



Европейские чиновники бурно аплодировали и премьерам двух стран, овации продолжались более минуты.



Нынешнее закреплённое в конституции название — Республика Македония, по мнению греков, отражает политику ирредентизма и соседнюю республику путают с греческой областью Македония.



Согласно соглашению, страна будет называться Республика Северная Македония.



После подписания делегации отправились на катерах в Отешево на македонскую территорию, где состоится обед. Журналисты, освещавшие церемонию подписания в Псарадесе, не смогут поехать в Отешево — здесь будут работать только фотографы и видеооператоры.

Договор

Согласно 20-страничному документу, официальным названием БЮРМ станет «Республика Северная Македония», которое будет употребляться erga omnes (во всех случаях — ред.). Гражданство страны будет указываться как «македонское/гражданин Республики Северная Македония», а официальный язык сохранит название «македонский».

После подписания соглашение должно быть отправлено на ратификацию македонскому Собранию (парламенту). После утверждения парламентариями договора Греция должна официально запросить ЕС и НАТО начать процесс вступления Скопье в организации.

Проведение властями в Скопье референдума не является обязательным условием, но в случае проведения его результат также важен для исполнения соглашения.

Обязательным условием является внесение соответствующих изменений в конституцию БЮРМ. Поправки должны быть приняты депутатами и утверждены до конца 2018 года, после чего договор вступит в силу.

Отведено время на переделку названий госструктур, официальной атрибутики и документации Скопье.

К моменту принятия поправок и успешного референдума, если будет принято решение о его проведении, Афины должны успеть провести ратификацию соглашения в греческом парламенте.

По окончанию ратификации и внесения поправок в конституцию стороны оповещают международные организации, страны-члены ООН о вступлении договора в силу, после чего в международных отношениях будет использоваться только новое название страны.

Дополнительно оговаривается, что македонские власти должны провести ревизию памятников и других объектов наследия, которые отсылают к греческой культуре и указать их принадлежность к ней.

Афины и Скопье также утверждают существующие между ними границы как международные и обязуются не поддерживать и не допускать недружественной деятельности в отношении соседнего государства.