Первые мигранты с судна Aquarius прибыли в испанскую Валенсию

Первые мигранты с судна Aquarius, которых отказались принять итальянские власти, достигли берега испанского города Валенсия после девятидневного пребывания в море. Об этом в воскресенье сообщило агентство АНСА.

Как отмечает агентство, первая группа, состоящая из 274 человек, прибыла в Испанию на борту корабля, принадлежащего итальянской береговой охране.

Как только мигранты сойдут на землю, в порт зайдет само судно Aquarius, на борту которого находятся 106 человек. Последним в валенсийский порт зайдет корабль итальянских ВМС, который доставит еще 249 мигрантов.

Мигранты спускаются с судна по 20 человек и проходят через несколько пунктов, на которых проверяют, нужна ли им медицинская помощь. Те, кому не нужно медицинское обслуживание, проходят в зону ожидания, где потом им предоставляется психологическая поддержка сотрудниками «Красного креста», пишет издание.

Отмечается, что в порту Валенсии расположены две палатки Красного Креста, в которых прибывающим мигрантам организуют первые медицинские обследования.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей «циничными и безответственными», в ответ на это премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия «не будет принимать поучения». Позже в телефонном разговоре с Конте французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, «обижающих Италию и ее народ». Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, «инцидент был исчерпан».

14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

Ранее судно Aquarius спасло почти 630 терпевших крушение мигрантов у берегов Ливии. Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, судно согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo. Предположительно, суда прибудут в порт Валенсии в воскресенье.