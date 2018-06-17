Третье судно с мигрантами на борту прибыло в порт Валенсии

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии, третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказалась принимать Италия, прибыл в порт Валенсии.



Кадры с прибытием судна транслирует испанское телевидение.



Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.



Первым утром воскресенья прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, затем Aquarius, на котором находились 106 человек.



Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.

Мигранты спускаются с судна по 20 человек и проходят через несколько пунктов, на которых проверяют, нужна ли им медицинская помощь. Те, кому не нужно медицинское обслуживание, проходят в зону ожидания, где потом им предоставляется психологическая поддержка сотрудниками «Красного креста», пишет издание.

Отмечается, что в порту Валенсии расположены две палатки Красного Креста, в которых прибывающим мигрантам организуют первые медицинские обследования.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей «циничными и безответственными», в ответ на это премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия «не будет принимать поучения». Позже в телефонном разговоре с Конте французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, «обижающих Италию и ее народ». Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, «инцидент был исчерпан».

14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

Ранее судно Aquarius спасло почти 630 терпевших крушение мигрантов у берегов Ливии. Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, судно согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo. Предположительно, суда прибудут в порт Валенсии в воскресенье.