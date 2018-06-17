Турецкое грузовое судно тонет у берегов Хорватии

У берегов острова Ябука в хорватской части Адриатического моря терпит бедствие турецкий сухогруз, сообщает Министерство судоходства, транспорта и инфраструктуры Хорватии.

Как сообщается, часть экипажа была эвакуирована, в то время как капитан и ещё несколько человек остались на борту.

В сухогруз Haksa утром начала поступать вода. После получения сигнала SOS к терпящему бедствие сухогрузу вышли хорватские и итальянские поисково-спасательные суда.





Экипаж сухогруза длиной 85 метров состоит из 13 человек, в том числе 11 граждан Турции и двух — Индии. Восемь членов экипажа эвакуировались.

Капитан и четыре члена команды остаются на судне, чтобы предотвратить его затопление до прибытия помощи.