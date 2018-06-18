В Казахстане дети попытались сжечь 6-летнего мальчика

Шестилетний мальчик был доставлен в реанимацию ожогового отделения городской больницы в южном казахстанском городе Тараз в воскресенье после того, как сверстники попытались его сжечь, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

У мальчика обнаружены ожоги второй и третьей степени тяжести, которыми покрыто около 18 процентов поверхности тела ребёнка.

Как сообщается, мальчик был облит и подожжён другими детьми легковоспламеняющейся жидкостью во время игры. Обстоятельства пока остаются невыясненными.

В департаменте также отметили, что сейчас мальчик проходит лечение в больнице. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.