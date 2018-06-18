ЕС продлил санкции против России

Совет Европейского союза продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя на год до 23 июня 2019 года.

Меры, принятые Брюсселем, запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

«Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться», — говорится в сообщении.

Ранее источник в ЕС заявлял, что решение об их возможном продлении должно быть принято единогласно государствами — членами ЕС. В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение Евросоюза сохранить санкции в отношении Москвы из-за Крыма.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса в Украине в 2014 году и после незаконного присоединения Крыма. Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввёл против неё санкции.