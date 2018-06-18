Иван Дуке избран новым президентом Колумбии

Кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке победил по итогам второго тура выборов президента Колумбии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты прошедшего в воскресенье голосования, опубликованные на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния после обработки бюллетеней.

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 53,97 процента избирателей. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, представляющего левую коалицию, поддержали 41,81 процента. Против всех проголосовали 4,2 процента. Явка составила 53 процента.

Петро признал победу Дуке во втором туре выборов. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Пока мы не будем правительством», — написал он. В то же время Петро отметил, что не считает показанный им результат поражением. «Восемь миллионов жителей и жительниц Колумбии. Это не поражение», — написал он.

Как ранее отмечали наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключило с повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК) в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушения закона, совершённые за время вооруженного конфликта. Петро выступает за сохранение соглашения.

Выборы в Колумбии

Участки для голосования во втором туре выборов президента Колумбии завершили свою работу. Об этом сообщил в воскресенье глава Национального управления по записи актов гражданского состояния Хуан Карлос Галиндо.

«Это были самые безопасные выборы в истории страны», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Caracol. Как отметил Галиндо, серьёзных инцидентов во время голосования зарегистрировано не было.

На высший государственный пост претендовали два политика, которые заручились наибольшей поддержкой избирателей по итогам первого тура, состоявшегося 27 мая. Ими стали кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке и экс-мэр столицы Колумбии Густаво Петро, представляющий левую коалицию.

Опрос, проведённый центрами Guarumo и EcoAnalitica Medicion y Conceptos Economicos за неделю до второго тура, показал, что за Дуке готовы проголосовать 52,5 процента избирателей, за Петро – 36 процентов.