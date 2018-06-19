В Италии арестованы около 60 человек за связи с мафией

Итальянские правоохранители совместно с испанскими коллегами во вторник проводят аресты 58 человек, причастных к мафиозной группировке с одной из римских окраин, говорится в сообщении полицейского управления итальянской столицы.

Операция карабинеров, полиции и испанской гражданской гвардии проходит не только в Риме, но и на Сардинии и областях Молизе и Пьемонт, а также на территории Испании.

Группировка контролировала район Монтеспаккато и занималась вымогательствами, торговлей наркотиками, отмыванием денег. Также арестованным вменяется похищение человека, ношение оружия, мошенничество при предпринимательской деятельности. Отягчающим обстоятельством в списке инкриминируемых им преступлений является мафиозный характер их организации. Для итальянского правосудия этот фактор усугубляет вину, как правило, что приводит к более тяжёлым срокам наказания.

Кроме того, правоохранители конфисковали 14 объектов недвижимости, 12 коммерческих предприятий, различные транспортные средства и доли в компаниях на общую сумму 7 миллионов евро.