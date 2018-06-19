В Туркменистане запретили многожёнство

В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многожёнство, сообщает во вторник правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

В газете опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью 7-ю кодекса положением о том, что в «Туркменистане не допускается многоженство».

«Под многожёнством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства», — уточняется в поправке. Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

При этом, несмотря на то, что большинство населения Туркменистана исповедует ислам, разрешающий мужчинам иметь до четырёх жен, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многожёнство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многожёнец может быть приговорён к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.