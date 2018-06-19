Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай

Путин и Ким Чем Ын могут встретится во Владивостоке в сентябре

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в рамках саммита в Сингапуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолёта.

Согласно информации портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолёт северокорейской государственной авиакомпании «Корё»— тот самый, на котором лидер Северной Кореи прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит США-Северная Корея, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее ведение переговоров. Визит, как передаёт информагентство «Синьхуа», пройдёт 19-20 июня.

Лидер Северной Кореи с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до её окончания. Второй визит Ким Чен Ына и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

Саммит США-Северная Корея

В Сингапуре 12 июня прошёл первый в истории саммит США и Северной Кореи, где встретились Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный документ», и отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова, которой от Северной Кореи добивается мировое сообщество, начнётся «очень быстро».

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал подписание документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил твёрдую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, которую от него добивается мировое сообщество.