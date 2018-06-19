Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до 3

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Третий человек скончался после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, сообщает шведская газета Sydsvenskan. Полиция пока не подтвердила эти данные.

«Утром поступило сообщение о том, что скончался мужчина в возрасте 20 лет», — написала газета.

Ранее полиция сообщила, что скончались двое – 18-летний и 29-летний мужчины.

В больницу доставили в общей сложности шестерых пострадавших. До сих пор неизвестны и мотивы стрелявших, сообщений о задержанных пока нет.

По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошёл в центре города возле интернет-кафе, стрельба началась в то время, когда мимо группы людей проезжал автомобиль. По данным газеты, трое из раненых хорошо известны в криминальной среде.