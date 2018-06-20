2 человека погибли, 180 пропали без вести при кораблекрушении в Индонезии

3 погибли, более 200 пострадали во время сильного землятрясения в Японии

Два человека погибли и 180 пропали без вести в результате крушения судна на озере в Индонезии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на обновлённые данные от властей страны.

По данным местных властей, 18 человек удалось спасти.

Представитель МВД Индонезии Юсри Юнус сообщил, что трагический инцидент произошёл на озере Тоба в провинции Северная Суматра в понедельник вечером.

Деревянное судно KM Sinar Bangun, следовавшее из района Самосир в район Сималунгун, дало течь и вскоре затонуло.

В качестве вероятных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и перегрузка судна.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 166 пропавших без вести и 19 спасённых.

Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, это крупнейший водоём вулканического происхождения в мире. Его размеры достигают 87 км в длину и 27 км в ширину, максимальная глубина составляет 505 метров. Озеро популярно среди туристов.