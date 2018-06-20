4 человека погибли, 192 пропали без вести при кораблекрушении в Индонезии

3 погибли, более 200 пострадали во время сильного землятрясения в Японии

Число пропавших без вести при крушении судна на индонезийском острове Суматра возросло до 192. Об этом сообщил глава Национального агентства по поиску и спасению Индонезии (BASARNAS) Мухаммед Сяуги.

По данным местных властей, 18 человек удалось спасти.

Представитель МВД Индонезии Юсри Юнус сообщил, что трагический инцидент произошёл на озере Тоба в провинции Северная Суматра в понедельник вечером.

Деревянное судно KM Sinar Bangun, следовавшее из района Самосир в район Сималунгун, дало течь и вскоре затонуло.

В качестве вероятных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия и перегрузка судна.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 166 пропавших без вести и 19 спасённых.

Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, это крупнейший водоём вулканического происхождения в мире. Его размеры достигают 87 км в длину и 27 км в ширину, максимальная глубина составляет 505 метров. Озеро популярно среди туристов.