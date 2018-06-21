Болтон приедет в Москву для подготовки встречи Трампа и Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию в рамках подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита», — передаёт издание.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на встречу Трампа и Путина в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита.



Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.