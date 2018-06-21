Минимальную зарплату в Венесуэле снова повысили – до $1,85

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь увеличил минимальную зарплату в стране — теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а с учётом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины — 5,2 миллиона.



«С сегодняшнего дня работники будут получать минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост — на 103 процента», — приводит заявление Мадуро агентство AVN.



Последний раз зарплату в Венесуэле увеличивали в конце апреля, однако на фоне гиперинфляции её рост на покупательской способности населения не отражается. Так, в среду курс доллара на «черном» рынке составил 2,8 миллиона боливаров, а значит, минимальный доход человека в 5,2 миллиона боливаров составляет всего 1,85 доллара США.

Согласно последним оценкам венесуэльского Центра документирования и социального анализа, стоимость набора продуктов для семьи из пяти человек в мае превысила 220 млн боливаров. Это на 119 миллионов больше, чем в апреле текущего года.





В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно последним оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае инфляция составила более 24500% в годовом исчислении. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.



Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.