Порошенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Украины и России Пётр Порошенко и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию с осужденными в России украинцами, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

«Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее российский и украинский президенты договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории Росии и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

«Была также отмечена важность активизации работы в «нормандской формате» с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска», — говорится в сообщении.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.