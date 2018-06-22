Меркель сыграла в мяч с детьми-беженцами из Сирии

Эрдоган и Меркель обсудили Сирию и связи Турции с ЕС по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила сирийских беженцев в ходе визита в ливанскую столицу Бейрут, подарила им футболки с логотипом немецкой сборной по футболу и сыграла с ними в мяч, сообщило в пятницу агентство Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, канцлер Германии пообщалась с учениками-беженцами из Сирии, которые обучаются с ливанскими детьми в одной школе.

Меркель обратилась на английском языке к одному из учащихся, сказав, что Германия принимает усилия для того, чтобы дать сирийским беженцам в Ливане возможность получить образование.

Затем канцлер Германии подарила детям футболки с логотипом национальной сборной Германии по футболу, которая на данный момент участвует в чемпионате мира, проходящем в России, после чего сыграла с ними в мяч.

В Ливане проживают более миллиона сирийских беженцев, что составляет около трети общего населения страны. В 2017 году Германия предоставила проживающим в Ливане беженцам финансовую помощь в размере 370 миллионов евро, напомнило агентство.