Полиция Лондона эвакуировала людей с вокзала после сообщений о бомбе

Полиция в пятницу эвакуировала людей с лондонского вокзала Чаринг-кросс из-за сообщений о мужчине, который утверждает, что у него при себе бомба. Об этом сообщается на странице британской транспортной полиции в Twitter.

«В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на вокзале Чаринг-кросс из-за сообщений о мужчине, который утверждает, что у него бомба. Станция эвакуирована в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящий момент мужчина задержан.

«Британская транспортная полиция задержала мужчину. Никто не пострадал. Наши сотрудники остаются на месте происшествия», — сообщается в Twitter столичной полиции.

Вокзал вскоре будет открыт и возобновит работу.