Украина ввела санкции против ряда компаний из России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл симметричные с США санкции против ряда компаний из России, в том числе ООО «Дайвтехносервис» и «Цифровые технологии безопасности», сообщила пресс-служба ведомства.



Ранее в июне Соединенные Штаты внесли в список санкций три физических лица и пять компаний из России, в том числе Digital Security, «Дайвтехносервис», Научно-исследовательский институт «Квант», ERPScan, Embedi. По утверждению американской стороны, данные структуры связаны с ФСБ.



«СНБО Украины ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт «Квант»; ООО «Дайвтехносервис»; ООО «Цифровые технологии безопасности»; ERPScan BV; Embedi Limited», — говорится в сообщении СНБО.



По данным пресс-службы, санкции также ввели в отношении российских предприятий ВПК, а также госпредприятия «Луганский авиационный ремонтный завод», который находится на на оккупированной части Донбасса.



Накануне президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие санкции СНБО против семи политических партий России, в том числе «Единой России», и 11 физических лиц.



В 2017 году конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров. США ввели в апреле санкции в соответствии с CAATSA против ряда российских бизнесменов и чиновников.



Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против неё санкции. Москва приняла ответные меры.