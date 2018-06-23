В результате взрыва в столице Эфиопии ранены не менее 83 человек, погибших нет

Власти Эфиопии заявили, что в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе ранены не менее 83 человек, погибших нет, передает агентство Рейтер.



Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в столице страны произошел взрыв. Позже сам Ахмед заявил, что в результате инцидента несколько человек погибли.



«В результате атаки в эфиопской столице ранены 83 человека, однако никто не погиб, хотя ранее сообщалось другое», — сообщает агентство со ссылкой на генерального секретаря правительства Фитсума Арега.



Арега уточнил, что речь идет об атаке гранатой. По данным организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.



Как сообщает агентство, по словам одного из участников митинга, на месте происшествия разорвалась граната.

Как поясняет телерадиокорпорация BBC, взрыв произошел на площади Мескель в Аддис-Абебе, где Абий Ахмед выступал с речью перед тысячами своих сторонников.



По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.



Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.