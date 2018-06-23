Китай лидирует в мире по загрязнению атмосферы

Выбросы диоксида углерода (СО2) в Китае в 2017 году выросли на 1,6 процента по сравнению с 2016 годом — до 9,232 миллиарда тонн.

Как сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на ежегодный прогноз развития мировой энергетики BP-2018, основными источниками вредных выбросов на Земле являются сферы добывающей промышленности, в частности нефти, угля и природного газа.

В 2017 году выбросы диоксида углерода в мире выросли на 1,6 процента по сравнению с 2016 годом — до 33,444 миллиарда тонн.

Наиболее загрязняющими атмосферу странами в прошлом году стали Китай, США и Индия. Выбросы диоксида углерода в Китае в 2017 году выросли на 1,6 процента — до 9,232 миллиарда тонн. В США этот показатель сократился на 0,5 процента — до 5,87 миллиарда тонн.

Третье место по масштабам выбросов диоксида углерода заняла Индия с показателем 2,334 миллиарда тонн, четвертое — Россия (1,525 миллиарда тонн).