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Спасатели эвакуируют детский лагерь в горах в Украине из-за выпавшего снега

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото из архива

Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь из гор в Закарпатской области из-за выпавшего снега, сообщил в субботу губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.

По его словам, из-за резкого похолодания в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег. Вблизи одной из гор на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.

«В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляла около 1 градуса тепла», — сообщил Москаль.

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