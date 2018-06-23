Число раненых при взрыве в столице Эфиопии увеличилось до 132 человек, 1 погиб

Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман сообщил, что число раненых в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе увеличилось до 132 человек, один человек погиб, передает агентство Рейтер.



Ранее сообщалось о 83 пострадавших.



Генеральный секретарь правительства Фитсума Арега уточнил, что речь идет об атаке гранатой. По данным организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.



Как сообщает агентство, по словам одного из участников митинга, на месте происшествия разорвалась граната.

Как поясняет телерадиокорпорация BBC, взрыв произошел на площади Мескель в Аддис-Абебе, где Абий Ахмед выступал с речью перед тысячами своих сторонников.



По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.



Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.